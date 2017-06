Juventus, Bonucci a Capri: l'omaggio granata per il piccolo Lorenzo

CAPRI (Napoli) - Qualche giorno di relax in compagnia della moglie Martina, tanti selfie con i tifosi della Juventus e anche un simpatico fuori programma. Leonardo Bonucci è a Capri dove si sta godendo una breve vacanza di mare: in questi giorni - come racconta Caprinews, che ha pubblicato la foto - è stato raggiunto anche da Giampiero Serena, storico tifoso del Torino e anima del club granata dell'isola. Mentre Bonucci stava per salire su un taxi, Serena ha voluto fermarlo per donargli il vessillo del club di Capri, bandiera destinata al figlio Lorenzo che, come è noto, è tifosissimo del Torino.

