Juventus, si torna al lavoro: ecco i convocati per la preparazione

TORINO - Le vacanze dei giocatori della Juventus stanno per finire. Domani, sabato 8 luglio, mister Max Allegri attende i giocatori per i primi test fisici. Domenica 9 luglio inizierà la preparazione vera e propria per la prossima stagione. Saranno in 29 a radunarsi a Vinovo, aspettando i giocatori che hanno chiuso l'anno calcistico con le proprie nazionali impegnate nelle qualificazioni al prossimo Mondiale, in Confederations Cup o nei tornei giovanili. Marco Pjaca, infortunatosi a fine marzo rompendosi crociato anteriore e menisco esterno, continuerà il suo lavoro particolareggiato nella palestra del centro sportivo bianconero.

Neto è un nuovo giocatore del Valencia

PORTIERI - Del Favero, Pinsoglio, Leali