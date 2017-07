Gli "anti-Donnarumma" della Juventus: 8 diplomati al J College

TORINO - La contrapposizione può stridere, anche se non si tratta di una forzatura. Se da una parte c’è Donnarumma a tenere banco, con la maturità dribblata a favore delle vacanze con buona pace di professori e studenti, dall’altra c’è l’esempio opposto che arriva dalla Juventus. Cinque anni fa, estate 2012, per la precisione settembre in concomitanza con il regolare calendario scolastico, si inaugurava a Vinovo. Alla presenza degli stati generali bianconeri era stato aperto il "J College", un progetto lanciato per favorire i ragazzi che vogliono conciliare la carriera sportiva con lo studio: un liceo sportivo sviluppato con il supporto dell’Ise (International School of Europe). E così cinque anni dopo proprio quei giovani sono arrivati al termine del percorso, con risultati eccellenti sotto tutti i punti di vista. Proprio in questi giorni si sono svolti presso l’Istituto superiore situato all’interno dello Juventus Training Center gli esami di maturità che hanno visto impegnati otto giovani tesserati bianconeri, con risultati ottimi. Tutti i ragazzi hanno ottenuto la promozione, compreso un diplomato con il massimo dei voti: cento centesimi, dimostrando impegno e dedizione in entrambi i campi. Dunque unire. Tra questi ragazzi alcuni elementi che arrivano dalla Primavera come Coccolo, Bove, Beruatto, Semprini. (...)

