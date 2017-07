Allegri prime mosse: da oggi prove di nuova Juve

Via al raduno: Khedira il solo dei big, voglia di scoprire Bentancur e Orsolini, nuovi acquisti già in gruppo

TORINO - Si ricomincia. Max Allegri e la Juve tutta si lanciano nella stagione 2017/2018, quella che avrà ancora lo Scudetto, il settimo consecutivo, quale obiettivo principale con la Champions sempre lì a rappresentare traguardo e stimolo per crescere ancora fino a sfatare il tabù. Sarà una Juve decisamente sperimentale, come spesso accade: alla spicciolata arriveranno anche i vari Nazionali che poi in blocco, dopo i primi fondamentali giorni di carico a Vinovo, raggiungeranno il gruppo negli Stati Uniti a parentesi messicana archiviata.JI convocati

Smaltito quasi in toto il giro di visite presso il J Medical in questi giorni, oggi pomeriggio sarà tempo di test fisici mentre da domani si comincerà con una doppia sessione di allenamento. Non ci sarà Neto, da ieri del Valencia. Ma non mancano i big: Sami Khedira comanda il plotone di campioni d'Italia composto anche da Asamoah, Benatia, Rincon, Sturaro ma anche Mandragora (in procinto di passare al Genoa) e il baby Kean. Tanti i giovani di passaggio o rientro, così come i Primavera aggregati. Grande curiosità ovviamente attorno ai primi acquisti: subito presenti Bentancur e Orsolini. Si ricomincia, dunque, ma qualcuno lo ha già fatto. È il caso di Mehdi Benatia, ad esempio. Ma anche di Tomas Rincon (addirittura del 27 giugno il tweet con foto in "Rambo mood" del venezuelano a Vinovo) e Stefano Sturaro. Tutti e tre già al lavoro allo Juventus Training Center da alcuni giorni.

Aspettando Pjaca

Capitolo a parte merita Marko Pjaca che, come comunicato dal club bianconero, proseguirà il proprio lavoro di recupero sempre a Vinovo: il croato ha subito l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e del menisco esterno lo scorso 31 marzo, dopo un infortunio subito in Nazionale contro l'Estonia, i tempi di recupero rimangono attorno ai sei mesi con Allegri che si aspetta di riabbracciarlo in gruppo verso ottobre.