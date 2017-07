Juventus, gli incassi da abbonamento dello Stadium sono da record

TORINO - L’amore per la maglia bianconera non tende a diminuire, e nemmeno la dolorosa sconfitta di Cardiff ha intaccato la passione dei tifosi verso la Vecchia Signora. Sono bastate infatti pochissime ore di vendita riservata ai titolari di J1897 membership e Premium Membership per tagliare per l’ennesimo anno consecutivo il traguardo del tutto esaurito allo Stadium, da quest’anno marchiato Allianz. I sostenitori che si sono guadagnati la certezza di poter assistere ad ogni uscita casalinga di Higuain e compagni in campionato sono complessivamente 29300, ovvero 25300 abbonati e 4000 posti Premium che sono andati letteralmente a ruba. La fedeltà è comprovata dal tasso di rinnovo delle tessere attuato anche quest’anno, che come nella stagione scorsa ha toccato il 90%, una percentuale che non trova eguali in Italia. Senza dimenticare che sono molti gli appassionati pronti ad abbonarsi e a non poterlo fare, perché la società bianconera preferisce lasciare circa diecimila biglietti a disposizione dei tifosi che non possono essere presenti a tutte le partite. Fondamentali sono anche i benefici a livello economico che il nuovo impianto ha portato, avvicinando la società bianconera a quelle leader in Europa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport

Juve, uscito Neto: si punta a chiudere per Szczesny