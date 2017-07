Barzagli saluta Bonucci: «Solo noi conosciamo la verità»

TORINO - Andrea Barzagli saluta Leonardo Bonucci. E lo fa attraverso il suo profilo Instagram: «Abbiamo passato anni fantastici da compagni, colmi di vittorie e imprese. Ci siamo migliorati, sostenuti e trovato un feeling insieme a Gigi e Giorgio che mai avevo provato. Mi fa strano non vederti in spogliatoio, quello stesso spogliatoio che qualcuno ultimamente ha dipinto come ormai diviso, con invenzioni e fantasie su litigi e scontri. Ma noi conosciamo la verità. In bocca al lupo per la tua nuova avventura Leo».

