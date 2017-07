Juventus, amichevole in famiglia: il primo gol è di Mandzukic

TORINO - Continua la preparazione della Juventus in vista della prossima stagione. Ad una settimana dalla sfida contro il Barcellona nell'esordio in International Champions Cup, i ragazzi di Allegri hanno svolto una doppia seduta a Vinovo. Nella mattina hanno lavorato prettamente sulla fase atletica, per mettere sempre più "benzina nel serbatoio", nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti ha visto i bianconeri sulla tecnica, con il pallone. Non poteva mancare l'amichevole in famiglia fra una formazione con i principali titolari e uan mista fra riserve e Primavera. La vittoria per 3-2 è andata alla prima squadra: a segno Mandzukic, apparso in ottima forma, Lemina e Marchisio mentre per gli altri Sturaro e Clemenza. Domani sarà una domenica di campo: l'allenamento si svolgerà al pomeriggio.