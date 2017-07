Juventus, Szczesny: il gratta e vinci di Marotta

TORINO - Più che un codice fiscale, Szczesny è un bel gratta e vinci: il migliore che la Juventus potesse trovare per risolvere in anticipo la grana dell’eredità di Gigi Buffon. E’ un giocatore di 27 anni in ascesa, ma è già esperto, conosce la seria A, però è straniero. Scelta azzeccatissima. Per quasisiasi italiano - forse pure per Donnarumma - sarebbe stato un macigno la successione di una leggenda come Super Gigi. Szczesny ha grande rispetto di Buffon, ma è cresciuto col mito di Seaman, storico portiere dell’Arsenal. Pressione in meno per un ragazzo che già di suo, come rac- contano a Trigoria, è una sorta di anti stress fatto perso- na. A tutto questo si aggiunge il prezzo: 12 milioni più bonus per uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Un affarone.