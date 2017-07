Juventus, Pjaca prepara il ritorno: «Lavoro, lavoro, lavoro!»

Manca poco per il rientro in campo del campioncino croato rimasto a Vinovo per recuperare dall'operazione al ginocchio

TORINO - A quasi quattro mesi dall'operazione al ginocchio destro, Marko Pjaca sta correndo verso il rientro. L'attaccante croato, che nella sua prima stagione alal Juventus non è riuscito a mostrare tutto il proprio potenziale a causa dei tanti infortuni, vuole fortemente tornare a disposizione dell'allenatore e mettere in difficoltà Allegri che adesso può contare su un gran numero di campioni sulle fasce grazie all'arrivo di Douglas Costa e Bernardeschi. Pjaca non è partito con il resto della squadra per la spedizion negli USA, l'ex enfant prodige della Dinamo Zagabria è rimasto a Vinovo per preparare il ritorno in campo dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno e, come ha postato sui suoi profili social, lavora sodo ogni giorno.

