International Champions Cup: dove vedere Juventus-Barcellona in tv

NEW YORK (USA) - E' tutto pronto per l'esordio della Juventus nella International Champions Cup al "MetLife Stadium" di East Rutherford, nel New Jersey. I bianconeri sfideranno nel primo match del torneo estivo il Barcellona di Messi e Neymar. Allegri, orfano di Bonucci e Dani Alves, potrà subito schierare il nuovo acquisto Douglas Costa che dovrebbe anche partire titolare. Una sfida che si preannuncia entusiasmante e che arriva pochi mesi dopo la vittoria della Juve ai quarti di finale di Champions League,

Segui la diretta di Juventus-Barcellona

DOVE VEDERLA - Juventus-Barcellona sarà visibile in diretta su Premium Sport alle ore 00.05 di domenica 23 luglio. Per chi non dovesse riuscire a stare sveglio durante le ore piccole, saranno disponibili le replice alle 10.30 e alle 21 di domenica 23 luglio sempre sulla piattaforma a pagamento di Mediaset che detiene i diritti della International Champions Cup per l'Italia.