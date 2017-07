Juventus, Ambra Angiolini e Allegri paparazzati a Torino dal cantante dei Thegiornalisti

TORINO - Una paparazzata di qualche giorno fa, visto che Massimiliano Allegri si trova in America con la Juventus per la tournée a stelle e strisce. Tommaso Paradiso, il cantante del gruppo Thegiornalisti, ha pubblicato sulle sue Instagram stories un video dell'allenatore bianconero in giro per Torino mano nella mano con Ambra Angiolini, la sua nuova compagna. Il frontman del gruppo italiano, giunto nel capoluogo piemontese per una tappa del tour con la sua band, ha paparazzato Allegri e l'attrice con il suo smartphone e ha prontamente messo sui social il video. «Allegri e Ambra mano nella mano, che bello l'amore!» scrive Paradiso su Instagram.