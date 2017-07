C'è una cosa da correggere sulla maglia della Juventus

TORINO - Il luogo di culto degli appassionati di maglie juventine è "La Maglia Bianconera". In questo spazio 2.0 di maniaci di colori e disegni applicati alla divisa della Juventus, i designer sportivi spesso buttano un occhio, alla ricerca di ispirazione o di suggerimenti. L'ultima segnalazio arriva dopo l'esordio della nuova maglia contro il Barcellona. Quelli di @la_bianconera twittano due immagini: quella di Bentancur e di Mandragora, segnalando: "Retro maglia: i nomi lunghi fuoriescono dal bandone, e il contorno lettere è troppo sottile=Diminuire spazio tra le lettere".

Retro maglia: i nomi lunghi fuoriescono dal bandone, e il contorno lettere è troppo sottile.??Diminuire spazio tra le lettere. #JuJeresy pic.twitter.com/9mq9INGo3b — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) July 23, 2017

E in effetti c'è qualcosa da correggere. Luca propone: "Perché non fare le lettere che fuoriescono nere?"; "Ci vuole molto meno ad avvicinarle prima di metterle sotto la pressa". Simone segnala: "Che è poi come dovrebbe essere stando allo Store ufficiale. Secondo te ieri è stato un errore? O Store ingannevole?"

Che è poi come dovrebbe essere stando allo Store ufficiale. Secondo te ieri è stato un errore? O Store ingannevole?https://t.co/b9TQzzbvYJ — Simone Montrucchio (@simo_montru) July 23, 2017

Il dibattito si accende sul web: "Lo store non dà mai precisione assoluta. Cmq è più un "errore", difatti già ieri quella di Alex Sandro era a posto rispetto al video". C'è chi però ha una soluzione geniale:

o comprare solo giocatori con nomi corti... io sarei per Matic, Kroos e Messi — 1897j (@1897j) July 23, 2017

"Compriamo solo giocatori con nomi corti... io sarei per Matic, Kroos e Messi". Capito Marotta?