Bernardeschi-day, ufficiale la firma: «Grazie Juventus»

TORINO - E' il giorno di Bernardeschi. Il nuovo acquisto bianconero ha terminato le visite mediche al JMedical e poi ha firmato in sede il contratto con i campioni d'Italia e pronunciato le sue prime parole da juventino. Nelle prossime ore raggiungerà i compagni negli Stati Uniti, per partecipare alla "International Champions Cup". La Juventus giocherà il 26 luglio a Miami contro il Psg e il 30 a New York contro la Roma.

Segui la cronaca in diretta

19.10 - LE PRIME PAROLE DA BIANCONERO

Bernardeschi pronuncia le sue prime parole da juventino: «Sono tante emozioni e devo ringraziare tutti quanto perché c’era tanta gente ad accogliermi e mi hanno fatto sentire il loro calore. Voglio mettermi a disposizione del mister e della squadra. Io di Carrara come Buffon? Gigi è un esempio non solo per me ma per tutti, anche a livello internazionale. Nella mia città resta comunque il numero uno e ora sarà il mio capitano anche alla Juventus e non solo in Nazionale. Forza Juventus».

18.50 - IL COMUNICATO

Questo il comunicato dei campioni d'Italia: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bernardeschi. Il corrispettivo è stato fissato in € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5 milioni. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2022».

18.40 - FINALMENTE LA FIRMA

Terminate le visite mediche Federico Bernardeschi ha ora firmato in sede il contratto quinquennale che lo legherà alla Juventus: alla Fiorentina 40 milioni più 5 di eventuali bonus.

BREAKING: Juventus have signed Federico Bernardeschi for €40m on a 5-year deal. pic.twitter.com/e9IdzfBDal — Transfer News (@TrustyTransfers) 24 luglio 2017

16.30 - DIREZIONE SEDE

Terminate le visite mediche, Bernardeschi sta andando in sede per firmare il contratto con la Juventus

16.10 - VISITE CONCLUSE - BAGNO DI FOLLA TRA I TIFOSI (FOTO)

Bernardeschi è uscito dal J Medical. Ora per il trequartista è il momento della firma con la Juventus, prima dell'annuncio ufficiale e la partenza per gli Stati Uniti, prevista per domani.

16.00 - CORI CONTRO BONUCCI

I tifosi attendono l'uscita di Bernardeschi dal J Medical dopo le visite mediche. L'ormai ex Fiorentina sta terminando i test medici e intanto i supporter presenti (circa 250) fuori dalla struttura cantano a gran voce cori dedicati anche contro Bonucci, l'ex difensore passato al Milan.

ORE 15.07 - VISITE IN CORSO

Le visite di Bernardeschi al JMedical dovrebbero finire verso le ore 17.00

ORE 14.45 - ACCOGLIENZA SUPER



ORE 14.03 PRANZO AL JMEDICAL

Pausa pranzo per il calciatore al JMedical. Nel pomeriggio proseguiranno le visite. Fuori ancora tifosi ad aspettarlo

ORE 13.05 BERNARDESCHI CHIESE LA 10 ANCHE NELLA FIORENTINA

Nel 2015 Bernardeschi scelse la 10: il video della conferenza stampa

ORE 11:51 - IL MESSAGGIO DEL CLUB PER FEDERICO

Federico Bernardeschi accende l'entusiasmo dei tifosi della Juventus, che l'hanno accolto a Torino con slogan e striscioni. "Bernardeschi ce l'abbiamo noi", è il canto intonato da oltre 250 persone che hanno atteso il fantasista di fronte al J-Medical, dove sta svolgendo le visite mediche. Non meno caloroso, anche se più sobrio, il benvenuto della società, che su Twitter pubblica una foto del giocatore sorridente. "Piacere di conoscerti", è il commento social del club. Il giocatore, strappato alla Fiorentina con una offerta di 40 milioni, potrebbe raggiungere la squadra negli Stati Uniti già domani.

ORE 11.17 - I TIFOSI "ASSEGNANO" LA NUMERO 10 A BERNARDESCHI

La maglia numero 10 a Bernardeschi a "furor di popolo"

ORE 10.38 - I PRIMI CORI PER BERNARDESCHI

Incontenibile l'entusiasmo dei tifosi all'arrivo al JMedical di Bernardeschi. Per lui cori e striscioni



ORE 10.54 - INIZIATE LE VISITE

Federico Bernardeschi, arrivato al JMedical alle ore 9.45, ha da poco iniziato le visite mediche

ORE 10.07 - LA PRIMA FOTO SORRIDENTE

Ecco Federico Bernardeschi all'interno del JMedical che posa per i fotografi dopo l'incredibile bagno di folla che probabilmente non si aspettava

ORE 9.57 - IL VIDEO DELL'ARRIVO

La Juventus ha appena postato un video dell'arrivo di Bernardeschi al JMedical

Ore 9.45 - BERNARDESCHI AL JMEDICAL

Federico Bernardeschi è arrivato al JMedical per sostenere le visite. Al suo arrvio è stato letteralementre travolto dai tifosi. Il giocatore ha fatto quasi fatica ad entrare nel centro medico

Ore 9.30 - TIFOSI IN ATTESA

Ad attendere Bernardeschi al JMedical, moltissimi tifosi pronti ad accogliere il giocatore. Esposto uno striscione in favore del giocatore: la gloriosa maglia numero 10 della Juventus lo aspetta.

