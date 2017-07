Juventus, la canzone dedicata a Bonucci

TORINO - "La fuga di Bonucci dalla Juve al Milan... Come disse il grande Del Piero... Un cavaliere non lascia mai la sua Signora..". Questa la descrizione di "Leomina", cantante youtuber che ha dedicato la sua amarezza a Bonucci, l'ex difensore della Juventus passato al Milan. Sono note di delusione subito condivise dal web. Una chitarra, due maglie ufficiali (una di spalle) e la bandiera come sfondo. Il finale è un messaggio per tutti i supporter bianconeri amareggiati: guardare avanti.