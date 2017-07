Juventus, ora la Roma: Douglas Costa ok, cautela per Szczesny

Dopo il ko col Barcellona e il successo sul Psg sabato la terza sfida in terra statunitense: il brasiliano sta ritrovando brillantezza ma dovrebbe restare fuori come il portiere

MIAMI - Terminata la breve avventura a Miami, la tournée americana della Juventus prevede ancora una tappa. Oggi la squadra tornerà a Boston quando in Italia sarà già sera: invece i ragazzi di Massimiliano Allegri, una volta atterrati all'aeroporto di Logan, avranno un pomeriggio di allenamenti di fronte al Babson College, struttura scelta come punto di riferimento principale durante il ritiro. Lì Federico Bernardeschi avrà oggi il primo incontro con il suo nuovo allenatore e con la maggior parte della sua nuova squadra, dopo un giorno e mezzo di lavoro a Boston con una parte dello staff e con alcuni compagni. Tra questi Daniele Rugani, che si prepara ad assaggiare il campo domenica contro la Roma a Foxborough (ore 22 in Italia). Contro i giallorossi ci sarà con ogni probabilità anche Douglas Costa: il brasiliano fisicamente sta bene, tuttavia Allegri, considerando il fatto che è arrivato da poco e ha pochi allenamenti nelle gambe, ha preferito evitargli il viaggio per consentirgli di continuare a lavorare con calma. E i risultati positivi si vedono già: Douglas sta ritrovando la brillantezza che gli consente di fare la differenza. E Szczesny? La caviglia si sta sgonfiando, il polacco è seguito passo dopo passo dallo staff medico e sta continuando a svolgere lavoro fisioterapico. La sensazione è che Allegri, in attesa di conoscere con precisione i tempi di recupero, preferisca evitare rischi: dunque è altamente improbabile che Szczesny possa affrontare la sua ex squadra domenica.