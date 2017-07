Bernardeschi-day, primo allenamento con la Juventus e la presentazione: avrà la 10? 

L'ex attaccante della Fiorentina ha raggiunto la squadra a Boston e ora si allena con il gruppo in vista della prossima amichevole nell'International Champions Cup contro la Roma. Subito dopo sarà presentato al Babson College

BOSTON - La Juventus continua la preparazione in vista del prossimo impegno amichevole contro la Roma nell'International Champions Cup. Se da una parte c'è Radja Nainggolan già pronto ad affrontare la squadra di Allegri, dall'altra c'è una novità in casa dei bianconeri: Federico Bernardeschi. L'attaccante è arrivato negli Stati Uniti che ha accolto i suoi compagni a Boston di rientro da Miami (dove hanno sfidato il Psg). Ora Bernardeschi sta svolgendo il suo primo allenamento con la maglia della Juventus come riportato dal profilo ufficiale Twitter del club di Torino. Chissà se Allegri concenderà all'ex attaccante viola qualche minuto nella sfida contro la squadra di Di Francesco.

ORA LA MAGLIA N.10? - Oggi è il Bernardeschi-day. L'ex viola verrà presentato oggi a Boston al Babson College, la business school che ospita la squadra bianconera. Ma la grande attesa per i tifosi è rivolta al numero di maglia che prenderà. Sarà la 10, quella che indossava anche con la Fiorentina. Oggi probabilmente lo scopriremo.