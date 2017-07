Juventus, l’assist di Neymar avvicina Matuidi o Rabiot

TORINO - Tana libera tutti. O meglio: Neymar libera tutti. Il Psg gioca con il mercato e insiste per il colpo della storia ben consapevole che il Fair Play finanziario imporrà qualche taglio per compensare, almeno in parte, l’investimento monstre (222 miliioni solo per il cartellino del brasiliano). L’eventuale sbarco della stella del Barcellona sotto la Tour Eiffel potrebbe trasformarsi in assist per le concorrenti, Juventus in primis. Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno in mano Blaise Matuidi: grazie all’ottima mediazione dell’agente Mino Raiola le parti sono sempre più vicine. I dirigenti bianconeri considerano il 30enne francese un’opzione importante, ma prima di chiudere vogliono valutare la possibilità di arrivare a qualche profilo più giovane. Matuidi resta in pole position, però gli spifferi che giungono da Parigi hanno fatto tornare d’attualità un altro vecchio pallino: Adrien Rabiot. Il centrocampista di Saint-Maurice ha 22 anni e caratteristiche diverse dal compagno di squadra. Emery non lo vorrebbe cedere, ma Neymar indirettamente potrebbe fargli cambiare idea.

GORETZKA, CARVALHO E... Il sondaggio per Rabiot segue quelli per Milinkovic-Savic, Goretzka (c’è l’insidia del Bayern) e William Carvalho, per il quale c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal. Il mediano dello Sporting Lisbona ha una clausola da 40 milioni e in Portogallo registrano un interesse crescente da parte dei bianconeri. Tutti under 25 come Emre Can del Liverpool. I movimenti juventini degli ultimi giorni su Rabiot, Carvalho e Goretzka sono la conseguenza del muro di Klopp per il centrocampista tedesco di origine turca. La Juve non molla Emre Can, ma per l’immediato non si fa troppe illusioni. Così da un lato avanza su Matuidi (sempre in pole) e dall’altro lavora sulle possibili alternative. In lista resta pure Steven N’Zonzi: di anni ne ha 28, però nel contratto ha una clausola da 40 milioni. Il Siviglia non fa sconti, per ora...