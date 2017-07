Né Dybala, né Bernardeschi: quanto pesa la 10 della Juventus

TORINO – Tutti aspettavano di vederlo con il 10 come era accaduto nelle ultime due stagioni alla Fiorentina e alla fine invece, sulle spalle di Bernardeschi, è finito il 33. Una scelta della Juventus o del calciatore? Difficile capirlo dalle prime parole in bianconero del fantasista di Carrara, che nella conferenza stampa della sua presentazione ha spiegato di avere «molto rispetto per questa maglia, è giusto così: indosserò il 33, che ho scelto perché sono religioso, sperando di dimostrare di meritare la 10». Parole del resto simili a quelle che aveva già pronunciato Dybala alla fine dello scorso aprile, quando dopo il pari di Bergamo contro l’Atalanta - su precisa domanda di Del Piero che lo designava suo erede - aveva spiegato di avere «tanto rispetto per la numero 21, mi piace. Se la Juventus mi chiedesse di indossare la 10, ok, ma non la chiederò io». Una richiesta che finora non è stata evidentemente recapitata (o almeno non in maniera convincente) dal club campione d’Italia all’argentino, impegnato nel frattempo con il suo entourage a lanciare e a far crescere giorno dopo giorno il “marchio” rappresentato da sé stesso.

IL PESO DELLE LEGGENDE - Il treno della 10 sembra dunque già passato per lui, che pure un anno fa in un’intervista a Tuttosport spiegava che «il 10 per ora è occupato (da Pogba poi ceduto, ndr) e sinceramente spero proprio che rimanga occupato ancora per un bel po'. Poi se dovesse liberarsi a me piacerebbe molto, anche se il 21 mi affascina: qui alla Juventus lo hanno portato Zidane e Pirlo, non esattamente due qualsiasi. È un numero che ha una storia importante e me lo tengo volentieri». Diverso il suo pensiero oggi, tanto che in un post sul suo profilo Instagram per celebrare il raggiungimento dei 9 milioni di ‘followers’ scrive: «Amo da sempre il 9, numero con cui ho giocato all'Instituto e a Palermo; oggi siamo 9 milioni, grazie a tutti!». Da Dybala a Bernardeschi, comunque, sembra che nessuno in casa Juventus voglia sentirsi sulle spalle il peso di leggende come Sivori, Platini, Baggio e Del Piero. E per il momento dunque la 10 resta in magazzino, aspettando un padrone.