Dani Alves, tifosi spaccati: «Un errore l'addio», «No, la Juventus vincerà ancora»

TORINO - È bastato un gol su punizione per riaccendere il dibattito. L'addio di Dani Alves è un tema che fa ancora discutere i tifosi della Juventus e lo dimostrano i tanti commenti lasciati dai tifosi sui nostri canali social e su Tuttosport.com dopo l'ottima prestazione in Supercoppa di Francia. Mai come questa volta si può parlare di spaccatura, con due posizioni che si equivalgono: da una parte gli juventini che rimpiangono Alves e ritengono De Sciglio un sostituto non all'altezza; dall'altra c'è chi è convinto che la perdita non avrà conseguenze sulla squadra visto lo scarso rendimento del giocatore nell'unica stagione a Torino.

I DELUSI - Per "Juventinodel1976" avere liberato Dani Alves è stato un errore strategico: «Abbiamo rinforzato una diretta concorrente per la Champions League, senza ricavare un quattrino. Peccato». D'accordo "pinzi50": «Alves si è perfettamente reso conto che con il braccino corto e con un gioco sparagnino non si vincono le Champions. Dispiace perdere un campione come lui». C'è chi non è d'accordo con la scelta di rimpiazzare l'ex del Barcellona con Mattia De Sciglio: «Che ci importa di Dani Alves, noi abbiamo De Sciglio...», scrive Mariano accompagnando il messaggio con delle faccine ironiche. Per Francesco, «tanto abbiamo strappato al Milan per 12 milioni mister quattro assist in 110 partite».

NESSUN RIMPIANTO - I tifosi della Juventus che non rimpiangono Dani Alves sono sicuri che anche al Psg il giocatore non lascerà il segno: «Grande perdita quella di un 35enne che ti gioca bene il 10 per cento delle partite - scrive ironicamente "SolJu", che difende Marotta -. Avrei voluto tenerlo per altri dieci anni. Grande il rammarico e tanta la rabbia verso una società che non ha saputo trattenere oltre a Dani Alves Gentile, Tardelli, Platini e Causio: oggi con questi quattro saremmo al completo, invece... Ma per favore, ancora qui a criticare Marotta dopo che ci ha fatto vincere l'inverosimile, battuti record su record». Si accoda "Unicum68": «Se rimane farà sei o sette partite buone come alla Juve, e comunque quando gli altri giocano tutti bene...». Per Gianfranco, «queste sono le sue partite. Ha 97 anni. A Cardiff non pervenuto». Infine Diego ha una certezza: «La Juventus vincerà anche senza Dani Alves».