Il Tottenham aspetta la Juventus. E Lloris si inchina a Buffon: «Idolo»

TORINO – Sabato a Wembley è in programma l’amichevole di lusso tra Juventus e Tottenham e non sarà una partita come un’altra per Hugo Lloris, portiere e capitano degli ‘Spurs’ che si ritroverà ‘fascia a fascia’ con Gigi Buffon. «È qualcosa di speciale, difficile da spiegare - ha dichiarato il 30enne portiere francese in un’intervista al sito ufficiale del club londinese -. Buffon è uno di quei giocatori in grado di ispirare chi è intorno a lui. La Juventus ha avuto tantissime leggende e lui è una di queste. Quando ero ragazzo ero un suo fan accanito, a 15-16 anni era il mio idolo insieme a Casillas. Hanno entrambi iniziato giovanissimi e ho cercato di imitarli». A stupire ancora Lloris è soprattutto la longevità del numero uno bianconero: «È incredibile vedere abbia ancora la stessa fame e la stessa ambizione dopo 16 stagioni alla Juventus. Per restare al top alla sua età bisogna lavorare più duro degli altri ed è questo che lo rende il migliore».