Juventus, contro il Tottenham la prima storica volta a Wembley 

LONDRA (INGHILTERRA) - L'estate della Juventus è stata contraddistinta dai grandi appuntamenti. A luglio gli impegni in International Champions Cup contro Barcellona, Paris Saint Germain e Roma e in agosto la prossima finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, ma prima ci sarà lo spazio anche per volare in Inghilterra. I bianconeri giocheranno l'ultima amichevole internazionale contro il Tottenham e a fare da teatro a questa sfida affascinante contro una delle prossime protagoniste della Champions League sarà il leggendario stadio di Wembley, una storica prima volta per la Vecchia Signora. La Juventus, infatti, nonostante i tanti viaggi oltremanica, non ha mai avuto il privilegio di giocare nella casa della nazionale inglese, uno dei luoghi sacri del calcio mondiale.

LA JUVE IN INGHILTERRA - I viaggi in Inghilterra non hanno sempre portato benissimo. Quella contro il Tottenham sarà semplicemente un'amichevole, ma si sa, alle grandi squadre non piace perdere anche se quando la Juve vola oltremanica ne torna quasi sempre con le ossa rotte. Nel 1965 i bianconeri vennero eliminati al primo turno di Coppa delle Coppe dal Liverpool dopo una sconfitta per 2-0 ad Anfield. Gli anni '70 sono stati ricchi di sfide tra le squadre della Regina e la Vecchia Signora: la prima, nel 1971, ha visto la sconfitta della Juventus in finale di Coppa delle Fiere contro il Leeds, due pareggi che consegnarono il trofeo nelle mani di Don Revie. L'anno dopo, negli ottavi della neonata Coppa Uefa, i bianconeri si fecero eliminare dal Wolverhampton nonostante la vittoria casalinga. Bene, invece, nella semifinale della Coppa Campioni 1972/73, i bianconeri eliminarono il Derby County di Brian Clough, vincendo in casa per 3-1 (doppio Altafini e gol di Causio) e pareggiando per 0-0 in trasferta. Nel 1976 inizia l'eterna sfida contro il Manchester United: la Juve perde all'Old Trafford, ma recupera in casa.

GLI ANNI '80 - Nel 1980 l'Arsenal elimina la Juventus in semifinale di Coppa delle Coppe con un pareggio ad Highbury e una vittoria a Torino; nel 1983 i bianconeri escono vittoriosi dalla doppia sfida nei quarti di Coppa dei Campioni contro l'Aston Villa e l'anno dopo eliminano il Manchester United in semifinale di Coppa delle Coppe con una vittoria a Torino dopo il pareggio all'Old Trafford.

UNITED VS JUVE - Gli anni '90 sono quelli delle grandi sfide tra la Juventus e il Manchester United in Champions League. Storica la vittoria della squadra di Lippi all'Old Trafford per 1-0 con gol di Del Piero durante i gironi; poi una sconfitta per 3-2 sempre ai gironi nel 1997 e un pareggio per 1-1 nella semifinale di andata dell'edizione 1998-1999, quella che portò la Juve di nuovo in finale. Nel 2003, nella seconda fase della Champions, è un dominio dei Red Devils che sfiniscono i bianconeri sia in casa che in trasferta.

CAPELLO E POST CALCIOPOLI - Le due stagioni di Fabio Capello alla guida della Juventus sono state contraddistine dalle eliminazioni in Champions League per mano delle squadre inglesi. Nella stagione 2004-2005 i bianconeri salutano la massima competizione europea dopo una sconfitta in casa del Liverpool per 2-1 e l'anno seguente sono costretti al forfait dall'Arsenal di Henry, inarrestabile a Londra. Il primo ritorno in Europa della Juve post-Calciopoli si ferma agli ottavi di finale contro il Chelsea di Drogba che firmò la vittoria a Stamford Bridge (inutile il pareggio per 2-2 all'Olimpico). Malissimo contro il Fulham nella stagione 2010-2011, una sconfitta indimenticabile per 4-1 a Craven Cottage che eliminò la squadra allenata da Gigi Delneri. Molto meglio due stagioni dopo quando la Juventus di Conte, fresca vincitrice dello Scudetto, si presentò a Stamford Bridge da underdog e alla fine ne uscì con un pareggio per 2-2 nel primo match dei gironi e una vittoria spumeggiante per 3-0 allo Stadium nel ritorno.