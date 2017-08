Juventus, Benatia padrone della difesa: «Step by step!»

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo una stagione da spettatore, Mehdi Benatia è pronto a prendere in mano la difesa della Juventus. Il difensore marocchino, con la partenza di Bonucci, è diventato il perno centrale del reparto arretrato di Massimiliano Allegri insieme a Giorgio Chiellini e i tifosi si aspettano di rivederlo ai livelli del 2014, quando le sue prestazioni alla Roma gli valsero una valutazione da 30 milioni di euro e il trasferimento al Bayern Monaco. Le prime uscite stagionali hanno dimostrato l'ottimo stato di forma di Benatia che ora si aspetta di ricevere le chiavi della difesa juventina. Ma l'ex giallorosso non ha fretta e ormai, dopo un anno da bianconero, sa che alla Juve solo il lavoro premia come scrive nell'ultimo suo post di Instagram alla vigilia della sfida con il Tottenham. «Step by step! #forzajuve #hardwork #OnEstLarge».

Step by step ... ???? #forzajuve #hardwork #OnEstLarge