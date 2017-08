Supercoppa, Cuadrado: «La Juve sarà al 100% con la Lazio»

TORINO - Domenica di riposo per la Juventus, rientrata nella notte da Londra, dopo averso perso 2-0 l'amichevole estiva contro il Tottenham. Mister Allegri ha concesso un giorno di riposo ai bianconeri, che inizieranno domani pomeriggio la preparazione in vista della Supercoppa contro la Lazio in programma domenica all'Olimpico di Roma. «Non siamo ancora al massimo, abbiamo lavorato molto in questi giorni, ma adesso ci concentriamo per essere al cento per cento della condizione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la Supercoppa», dice Cuadrado, intervistato dal sito internet della Juventus. «Ora dobbiamo solo lavorare con continuità - è la ricetta di Chiellini -. In estate ci mettiamo sempre un po' a carburare, è accaduto anche negli anni scorsi, ma quando arriva il momento di attaccare la spina siamo sempre stati bravi a farlo. Negli Stati Uniti, un po' per i viaggi, un po' per il clima, non sempre siamo riusciti a dare la giusta intensità alle gare. Contro il Tottenham ci siamo riusciti. È normale che quando arrivano giocatori nuovi serva un po' di tempo per trovare gli equilibri - conclude il difensore -, ma sono sereno, perché convinto che la squadra sia migliorata».

Poco a poco vamos recuperando la mejor forma #forzajuve #finoallafine Un post condiviso da Juan Cuadrado (@cuadrado) in data: 5 Ago 2017 alle ore 13:08 PDT