Juventus, il termometro del tifo alla vigilia della stagione

TORINO - Perdere non fa mai piacere. Anche se si tratta di un'amichevole. L'abbiamo sentita milioni di volte questa e anche stavolta premiamo "play" e facciamo andare il nastro, soprattutto per evitare gli allarmismi dopo la sconfitta contro il Tottenham. La Juventus si gode il giorno di riposo e i tifosi bianconeri, ci auguriamo molti in vacanza, discutono su Twitter di quanto avvenuto a Wembley e di quello che dovranno aspettarsi per la finale di Supercoppa contro l Lazio. Il 13 agosto sarà un'altra partita, perché in palio c'è il primo trofeo della stagione. Un giro sui social per estrapolare alcuni dei commenti più interessanti, un termometro 2.0 che segna la temperatura dell'ecosistema bianconero:

A parer mio Bentancur sarà una piacevole sorpresa in questa annata. — Juventus Fans (@juventusfans) August 6, 2017

A parer mio la difesa della Juventus non sarà la più forte della serie A (come goal subiti). — Peppe Simonetti (@PeppeSimonett) August 6, 2017