Pogba: «Sono nel miglior club d'Inghilterra, ma la Juventus manca»

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Paul Pogba non potrà mai dimenticarsi dei suoi quattro anni alla Juvenus, quattro stagioni da protagonista che lo hanno fatto crescere sia come uomo che come giocatore. Ma adesso il francese è al Manchester United: da quando è tornato all'Old Trafford, solo un anno fa, ha già sollevato due trofei, la Coppa di Lega inglese e l'Europa League, rimanendo in media bianconera, ma i primi trionfi non si possono scordare: «Della Juventus mi è mancato festeggiare la vittoria del campionato. - ha risposto Pogba ai suoi follower su Twitter - Ho preso la decisione più giusta quando sono venuto alla Juve, ma è stata la scelta migliore anche tornare al Manchester United».

Juventus, via Lemina: c'è Matuidi

"IL MEGLIO CON LA JUVE" - Pogba ha voluto ritagliarsi un momento speciale con i suoi fan rispondendo alle loro domande su Twitter. Il francese ha parlato a 360 gradi del suo momento al Manchester United, tornando anche sui momenti migliori alla Juventus: «La miglior partita della mia carriera? Forse Chievo-Juventus del 31 gennaio 2016. - poi, ha continuato Pogba - Miglior momento al Manchester United? La vittoria dell’Europa League. L’aspetto migliore nell’essere un calciatore dello United? Quello di giocare nel miglior club d’Inghilterra. Il mio gol più bello della scorsa stagione? Quello allo Swansea. Il peggior avversario da affrontare in Premier? Romelu (Lukaku, ndr)».