Juventus, la Supercoppa di due anni fa cancellò i ko

TORINO - Sembra di rivivere l’estate di due anni fa: Juventus balbettante nel precampionato, pessimismo nella tifoseria reduce dalla delusione di Berlino e con gli infortuni di Khedira e Morata a colorare di ulteriore disfattismo l’attesa della Supercoppa di Shanghai. Ecco, stavolta l’allarme nell’infermeria è lieve o nullo rispetto alle sventure del 2015 (Szczesny e Sturaro torneranno presto, a parte Pjaca), ma quella patina di catastrofismo che rischia di perdurare in mancanza di successi è ancora presente nell’aria a sei giorni da un’altra Supercoppa. Allegri, abituato a sguazzare in situazioni simili, non fa drammi e in fondo il precedente lontano due stagioni gli viene in soccorso. Nessuna paura, i campioni d’Italia hanno sempre saputo rialzarsi.

ANALOGIE E DIFFERENZE - Due anni fa, dunque, prima di un altro Juventus-Lazio allora in programma nell’afa di Shanghai la Juventus le beccò da Borussia Dortmund e Marsiglia vincendo solo a Danzica contro il Lechia: due gol segnati, cinque subiti a bilancio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport