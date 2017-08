Rugani: «Le critiche fanno bene. E poi... siamo la Juve»

TORINO - «Crescerò». Rugani risponde così alle critiche sulla difesa dopo le prime uscite della Juventus in questo precampionato. Torrido per gli osservatori sempre attenti a trovare i difetti dei campioni d'Italia: «È normale, siamo la Juventus e abbiamo sempre gli occhi puntati addosso. Più delle altre squadre». Critiche alla difesa e dunque critiche anche per lui: «Per me è un anno importante e cercherò di fare bene per crescere sempre di più». E poi la Supercoppa dietro l'angolo. La finale contro la Lazio allo stadio Olimpico: «Sarà una partita difficile, secca. Vogliamo vincere perché vogliamo il primo trofeo»