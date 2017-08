Juventus, Douglas Costa è il tuo valore aggiunto

Il suo ingresso in Supercoppa ha permesso alla squadra bianconera di cambiare marcia

TORINO -. Nel buio dell'Olimpico, oltre a Paulo Dybala, è scoppiata un'altra scintilla: Douglas Costa. L'ala brasiliana, forse anche stimolata dalle critiche delle ore precedenti la gara di Uli Hoeness del Bayern («Da noi non giocava bene e voleva più soldi»), quando è entrato in campo nel secondo tempo ha aiutato la Juventus a cambiare marcia grazie al suo mix di accelerazioni, dribbling e combinazioni nello stretto con Dybala. L'ex Bayern è stato l'acquisto di punta e l'impressione è che con la sua qualità la squadra di Allegri diventerà ancora più imprevedibile. Douglas Costa si è già messo la sconfitta contro la Lazio alle spalle: «Quando capita qualcosa di brutto - ha scritto il brasiliano sui social - hai tre soluzioni: lasciare che ti definiscano, lasciarti distruggere o far sì che questo ti renda più forte».

Juve, mancano due pilastri: un centrocampista e un difensore