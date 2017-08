Juventus-Cagliari, Allegri: «Orecchie basse e lavorare, tutti!»

1 di 5 Successiva

TORINO - E' già tempo di Serie A. La Juventus si prepara al debutto della nuova stagione domani, sabato 19 agosto alle 18, contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri, prima di parlare della sfida, ha voluto aprire la conferenza stampa con un pensiero alle vittime dell'attentato di Barcellona:

«Il primo pensiero va alle vittime di Barcellona, è un giorno molto triste e ultimamente ne sono capitati abbastanza, purtroppo».

Poi ha lanciato un messaggio a tutto l'ambiente bianconero:

«Juve favorita? Lo è se tutti ci rimettiamo a lavorare con le orecchie basse, altrimenti non lo siamo, se affrontiamo la stagione con presunzione e partendo dal fatto che la Juve vince di sicuro. Di sicuro non c'è niente. Domani avremo zero punti come Cagliari, Milan e Roma. Dovremo fare un punto in più degli altri, sarà un campionato equilibrato con una media scudetto probabilmente più bassa, saremo in 5-6 a lottare: saremo favoriti se tutti ci mettiamo calmi, lavoriamo con equilibrio senza pensare a cosa può succedere».

Allegri ha poi parlato della condizione della squadra, delle critiche a De Sciglio, del peso della 10 su Dybala e della corsa alla Champions