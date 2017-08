De Sciglio sui social: «Brava Juventus, grande rimonta!»

TORINO – Arrivato in estate alla Juventus per 12 milioni tra lo scetticismo di molti, per lui garantisce Massimiliano Allegri che lo aveva avuto ai suoi ordini giovanissimo nel Milan. Parliamo di Mattia De Sciglio, 24enne terzino azzurro che non avrà l’attitudine offensiva o i colpi di classe di Dani Alves (partito al Psg) né l’esperienza di Lichtsteiner (per ora rimasto in bianconero) ma può contare su una straordinaria duttilità (può giocare indifferentemente a destra o a sinistra) e su un palmares a cui gli altri due alla sua età non si erano nemmeno avvicinati. Il suo inserimento nelle dinamiche della formazione campione d’Italia è ancora in divenire ma non si può dire lo stesso del suo senso di appartenenza a un gruppo di cui si sente già parte integrante come dimostra il post su Instagram dove ha festeggiato la rocambolesca vittoria a Marassi sul Genoa a cui ha partecipato solamente dalla panchina.

