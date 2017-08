Juventus, tre giorni di riposo: mercoledì la ripresa senza i 14 nazionali

TORINO - Tre giorni di riposo per gli uomini di Allegri in vista degli impegni delle nazionali. La Juventus ricomincerà a lavorare mercoledì, nel pomeriggio, a Vinovo. Messo in pausa il campionato, che tornerà nel weekend del 9 e 10 settembre, saranno 14 i giocatori bianconeri impegnati nei prossimi giorni con le rispettive nazionali. Gli azzurri Gigi Buffon; Federico Bernardeschi; Giorgio Chiellini; Daniele Rugani e Andrea Barzagli convocati dal CT Ventura per la sfida di sabato sera al "Bernabeu", ospiti della Spagna nel match valido per la qualificazione a Russia 2018. A seguire, amichevole al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro Israele, martedì 5 settembre alle 20.45.

GLI ALTRI - Scenderà in campo nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre, l'Argentina di Paulo Dybala, impegnata a Montevideo contro l'Uruguay. A seguire, l'albiceleste affronterà il Venezuela a Buenos Aires. In Venezuela, a San Cristobál, è attesa la Colombia di Juan Cuadrado giovedì 31 agosto alle 23 ore italiana, prima della partita casalinga con il Brasile in programma a Barranquilla alle 22.30 ora italiana di martedì 5 settembre. Qualificazioni mondiali anche per Mandzukic, convocato nella Croazia, in campo a Zagabria venerdì 1 settembre alle 20.45 contro il Kosovo e poi in Turchia martedì 5 settembre. Sarà il Mali, invece, l'avversario del Marocco di Benatia nella doppia sfida di venerdì 1 settembre e martedì 5 settembre. Sempre tra i match di qualificazione, in campo anche la Germania di Sami Khedira, a Praga contro la Repubblica Ceca venerdì 1 settembre e a Stoccarda contro la Norvegia lunedì 4 settembre. Stesse date per la Polonia di Wojciech Szczesny, attesa prima a Copenaghen contro la Danimarca e poi a Varsavia, contro il Kazakistan. Convocati nelle rispettive nazionali Stephan Lichtsteiner (la Svizzera ospiterà giovedì 31 agosto l'Andorra a San Gallo e farà visita alla Lettonia a Riga domenica 3 settembre); Blaise Matuidi (giovedì sera Francia-Olanda, mentre domenica 3 settembre i transalpini scendono in campo a Tolosa contro Lussemburgo) e Miralem Pjanic, impegnato con la Bosnia giovedì a Nicosia contro Cipro e domenica a Faro contro Gibilterra.