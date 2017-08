Juventus, è fatta per Höwedes: visite mediche e firma

Il difensore arriverà alle 11 di domani, mercoledì, a Caselle, poi sosterrà i test medici. Potrà essere utilizzato da Allegri in tre ruoli, tre milioni per il prestito più 12 per il riscatto

TORINO - Forza e duttilità. Sono questi i tratti distintivi di Benedikt Höwedes, il nuovo difensore che la Juventus ha prelevato in prestito dallo Schalke 04. Si tratta del settimo acquisto della società bianconera dopo quelli di Bentancur, Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio, Bernardeschi e Matuidi. La trattativa è giunta alla conclusione e Höwedes sarà a Torino domani, mercoledì mattina: alle 11 l'arrivo a Caselle, poi le visite mediche.

LE CIFRE - L'operazione dovrebbe prevedere 3 milioni per il prestito annuale più eventuali ulteriori 12 milioni di euro (di cui due di bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti) per riscattare definitivamente il cartellino del giocatore. Allegri potrà schierare il nuovo arrivato in 3 ruoli: basti pensare che durante il Mondiale 2014 vinto con la maglia della Germania è stato impiegato come centrale, come terzino destro e come terzino sinistro.

