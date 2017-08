Juventus, infortunio al ginocchio per Khedira: salta allenamento Germania

TORINO - Brutte notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri: Sami Khedira ha saltato l'allenamento mattutino con la nazionale tedesca per un problema al ginocchio. Il centrocampista bianconero ora si dovrà sottoporre a controlli più approfonditi per stabilire l'entità dell'infortunio. Khedira avrebbe dovuto scendere in campo con la Germania per le sfide di qualificazioni ai Mondiali 2018 contro la Repubblica Ceca il 1 settembre e contro la Norvegia il 4.

Le ultime notizie sulla Juventus

UOMINI CONTATI - Una tegola per la dirigenza della Juventus che adesso dovrà trovare un rinforzo per il reparto di Max Allegri. Il centrocampo bianconero, già a corto di uomini per l'infortunio subito da Marchisio, adesso attende nuovi uomini oltre a Matuidi, appena arrivato. Il tecnico della Juve adesso ha a disposizione solamente Pjanic, Bentancur e Sturaro oltre al partente Asamoah.