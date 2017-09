Higuain "tradito" da Sampaoli: un motivo in più per rispondere con la Juventus

TORINO - In fin dei conti non lo ammetterebbe pubblicamente, ma l’unico contento sarà Massimiliano Allegri. Il quale potrà dunque disporre di Gonzalo Higuain durante le pause della nazionale, evitando così di ritrovarsi un Pipita “cotto” dal viaggio intercontinentale. Per non parlare del rischio infortuni, che è sempre dietro l’angolo quando il numero delle partite aumenta. L’Argentina ha “scaricato” Higuain. Anzi, meglio: lo ha tagliato fuori il ct Sampaoli. Salvo eventuali ripensamenti, chiaro. Ché per cambiare idea c’è sempre tempo, pensando alla corsa Mondiale e a Russia 2018.

E a questo punto l’Argentina potrebbe davvero decidere di rinunciare al Pipita? Possibile, ma il numero 9 bianconero - chi lo conosce lo sa - farà di tutto per costringere il ct a pentirsi della scelta. Una motivazione in più per il bomber, se ce ne fosse bisogno: vincere e segnare a raffica nella Juventus e riprendersi la Seleccion. Intanto a sorridere è Allegri che può lavorare con il Pipita pensando al Chievo e poi a Barcellona.