Juventus, Marchisio tranquillizza i tifosi: «Tutto bene, torno il prima possibile»

TORINO - Quest'estate ha dimostrato di essere uno dei più in forma della Juventus con prestazioni di sostanza e qualità nonostante i carichi di lavoro. Claudio Marchisio sembrava pronto a prendere in mano le redini della squadra di Allegri ma dopo l'esordio in campionato contro il Cagliari il centrocampista ha dovuto rimandare i suoi progetti di un mese. Lo stop è dovuto alla necessità di sottoporsi a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare del ginocchio sinistro, operato nel 2016. Niente di allarmante, come testimonia il fatto che sia stato tranquillamente inserito nella lista Champions, ma comunque tra i tifosi c'è un pizzico di preoccupazione.

IL MESSAGGIO - Proprio per tranquillizzare tutti Marchisio ha deciso stamattina di rispondere a uno dei tanti messaggi che gli arrivano su Twitter. «Tutto bene... Sto facendo un lavoro specifico per recuperare il prima possibile» ha replicato anche gli chiedeva un aggiornamento sulle sue condizioni. L'impressione è che il centrocampista possa tornare disponibile già a fine mese: l'obiettivo è recuperare per il 24 quando è in cartello l'attesissimo derby con il Torino.