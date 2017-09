Juventus, la scalata di Rugani: il difensore del futuro

TORINO - Magari qualcosa aveva già intuito, dunque il fatto che Allegri gli abbia preferito Barzagli e Benatia al Camp Nou non ha provocato chissà quali pruriti nello stomaco del paziente ma perseverante Daniele Rugani. Uno che, per esser chiari, non sarebbe giusto confinare nella categoria dei panchinari di lusso: “cantano”, nel caso del lucchese, le tre partite di campionato giocate da titolare e per intero. Poi è chiaro che saltare Supercoppa e Barcellona nel giro di un mese non sia la prospettiva più invidiabile per un 23enne giunto alla terza puntata della sua carriera in bianco e nero. E soprattutto non dev’essere stato facile pensare di rappresentare l’avvenire della Juventus, di una difesa che da sei anni non ha rivali e che adesso scricchiola, e poi ritrovarsi in panca nei due match più important, finora. Anche perché fra un anno da Bergamo arriva Mattia Caldara... Ecco, Rugani e Caldara saranno gli indiscussi centrali difensivi della Juve che verrà, ma anche della Nazionale che verrà. Di quell’azzurro ultimamente un po’ stinto per il toscano, visto che contro Spagna e Israele il ragazzo è rimasto a guardare, anche se quanto alle prospettive non c’è nulla discutere: il ricambio con i senatori, prima o poi, sarà indifferibile. Ma la Champions è già un ricordo con tutti gli insegnamenti del caso. Da domenica si cambia registro, perché non sta scritto né in cielo né in terra che Rugani debba essere utilizzato in campionato ma non in Champions.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport