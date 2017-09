Juventus, Allegri: «Buffon riposa, c'è Szczesny. Higuain deve stare tranquillo»

1 di 3 Successiva

VINOVO - Altri tre dei 78 punti che mancano al settimo tricolore consecutivo. Massimiliano Allegri alla vigilia della partita con la Fiorentina ha le idee chiarissime sull’obiettivo immediato e su quello a lungo termine: «Per vincere lo scudetto serviranno 90 punti - assicura il tecnico bianconero maestro dei numeri -. Domani contro la Fiorentina dobbiamo portare a casa la partita con grande solidità e una buona fase difensiva. E grande rispetto dell’avversario, una squadra che ha grande entusiasmo e giovani di qualità come Chiesa, che è uno dei migliori talenti italiani e avrà un grande futuro». Proprio la solidità è sembrata a volte venir meno anche con il Sassuolo: «Dobbiamo migliorare nella gestione di certi momenti della partita, in cui gli avversari ti possono mettere in difficoltà: col Sassuolo può succedere 10 minuti, col Barcellona 20. In quei momenti bisogna adattarsi e difendere bene finché non passano».