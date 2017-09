Juventus, chi è il vice Higuain? Ecco le opzioni

Due ipotesi per far rifiatare il Pipita: una prima risposta si è avuta contro il Sassuolo

TORINO - Orbene, posto che Allegri non è ancora completamente persuaso dell’opportunità di lasciare Higuain in panca contro la Fiorentina 8anzi...), la domanda è: chi può rilevarne il posto? Una risposta l’ha data il tecnico col Sassuolo quando nel finale ha avvicendato l’argentino con Douglas Costa e avanzato Mandzukic (coadiuvato da Dybala e Douglas Costa sulla trequarti). E’ la scelta più naturale e meccanica, viste le caratteristiche del croato. Ma c’è una seconda opzione, che peraltro tiene conto della quasi inedita - oltre che strepitosa - vena realizzativa di Paulo Dybala in questo avvio di stagione: la Joya, appunto. Che dopo aver gradualmente arretrato il raggio d’azione (da seconda punta a trequartista) può fare un balzo in avanti e cimentarsi nel ruolo di falso 9.