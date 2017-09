Dybala intervista Cuadrado: che siparietto in zona mista!

Il colombiano poi è stato applaudito e portato via dal "clan sudamericano" composto anche da Higuain, Douglas Costa e Alex Sandro

TORINO - Il "clan sudamericano" è sempre più unito in casa Juventus. E ieri sera si è reso protagonista di un divertente siparietto in mixed zone all'Allianz Stadium. Cuadrado stava rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il match contro la Fiorentina, quando è stato avvicinato da Dybala, Higuain, Douglas Costa e Alex Sandro. La Joya, da vero "cronista", gli ha teso lo smartphone. «Siamo molto contenti del risultato, godiamoci questa vittoria e andiamo avanti così», ha commentato il colombiano, applaudito e portato via dai compagni tra le risate.

BENTANCUR FA IMPAZZIRE I TIFOSI