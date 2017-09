Juventus, quando Higuain vede il Torino ritorna "Pipita"

TORINO - Se fosse un giocatore normale forse nemmeno si parlerebbe così tanto della sua caccia al gol e di conseguenza della sua astinenza sotto porta. Ma Gonzalo Higuain è tutto fuorché un giocatore normale, non soltanto per il clamore dettato dal maxi investimento che si è reso necessario per strapparlo al Napoli poco più di un anno fa. Già nella prima stagione in bianconero ha dimostrato come sia lui un bomber da striscia nel caso ce ne fosse uno sul panorama internazionale: serie prolungate senza gol a fare da intermezzo a settimane da rullo compressore in fase realizzativa. E allora, per interrompere una striscia come quella che lo sta condizionando in questa prima parte di stagione condita da appena due gol in sette partite ufficiali, serve una partita che è tutto fuorché normale: il derby. Che poi è da sempre la sua partita.

L’UOMO PERFETTO - La ricerca della condizione migliore sta affiancando quella a tratti spasmodica di una rete che non arriva con regolarità, l'enorme mole di lavoro al servizio della squadra passa così in secondo piano per uno che di gol e per il gol vive. E Higuain sa che proprio da quel feeling con la porta avversaria passerà anche quello con Jorge Sampaoli, che per la seconda volta consecutiva gli ha preferito Mauro Icardi. Ecco che quindi il derby di domani sera assume assolutamente l'aspetto di un appuntamento da non fallire, per fare in modo che possa essere esattamente come nella passata stagione una delle svolte tra una fase a secco ed una dove tornare ad essere il centravanti più devastante e prolifico non solo del campionato italiano. Arrivava da quattro partite in campionato [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale di Tuttosport