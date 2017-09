Juventus, Nedved torna a giocare a 45 anni in Repubblica Ceca 

L'ex Pallone d'Oro ha firmato per lo Skalná dove milita anche il figlio Pavel junior twitta

TORINO - Clamorosa notizia dalla Repubblica Ceca: l'ex Pallone d'Oro Pavel Nedved torna a giocare a 45 anni in patria nello Skalná, la squadra dove milita il figlio Pavel junior e dove ha iniziato la sua carriera a livello giovanile (dai 5 ai 13 anni). La notizia è stata ufficializzata dal club che ha pubblicato le foto della firma del contratto precisando che il vicepresidente della Juventus scenderà in campo per una sola partita quando gli impegni glielo consentiranno. L'ultima gara ufficiale della «Furia Ceca» è stata Juventus-Lazio 2-0 del 31 maggio 2009.