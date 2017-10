Juventus, rigore sbagliato Dybala caricato

L’ultimo errore a Doha. Da lì non ha più sbagliato niente e vuole ripetersi twitta

TORINO - L’ultima volta era successo a Doha, il 23 dicembre 2016. Stessa direzione del tiro, alla sinistra di Donnarumma allora e di Berisha domenica, entrambi bravi a intuire e a respingere il rigore di Paulo Dybala. Di diverso c’è che l’errore nella finale di Supercoppa fu molto più pesante di quello contro l’Atalanta: un trofeo contro 2 punti a inzio campionato. Un peso caricato su spalle apparentemente più fragili di quelle della Joya di oggi: perché l’argentino aveva segnato la miseria di tre gol dall’inizio della stagione, era stato fuori un mese per infortunio e aveva già sbagliato un gol nei supplementari.

Eppure, proprio da quell’errore Dybala programmò il suo salto di qualità, annunciandolo su twitter con una frase di Michael Jordan: «Ho fallito più e più volte nella mia carriera. Per questo ho avuto successo». Facile a scriversi, meno a realizzarsi, ma è quello che Dybala ha fatto: gol a ritmo sempre più incalzante, sempre più belli e sempre più importanti, anche su rigore (quello al 90’ proprio al Milan in campionato, per esempio). Ed è quello che vuol fare di nuovo: altri gol e ancora più importanti, con un nuovo rimbalzo verso l’alto dopo l’errore.

