Juventus, Higuain si sta scaldando

TORINO - Non serve l’oroscopo, bastano i gol: ottobre è il mese migliore di Gonzalo Higuain. Il Pipita è abituato a segnare tanto e in tutte le stagioni (parliamo di un bomber da 261 reti in carriera; 32 nel primo anno in bianconero), ma in autunno un po’ di più. E’ così dal 2007, da quando il numero 9 juventino è sbarcato in Europa. Tra Real Madrid, Napoli e Juventus ha messo a segno complessivamente 39 gol ad ottobre, viaggiando a una media gol/partita di quasi un centro a gara (0,75). Numeri straordinari (il dettaglio di sotto, dati Opta), tutt’altro che casuali.

SBLOCCATO - E’ una questione di “motore” e di caratteristiche fisiche: il 29enne argentino è un diesel, impiega un mesetto prima di smaltire i carichi di lavoro e decollare, non a caso a settembre c’è il periodo in cui storicamente trova maggiori difficoltà (media gol/partita 0,39). E’ successo quest’anno e pure in passato. Higuain ha faticato e riassaporato anche la panchina contro Torino e Olympiacos. Il timbro in Champions con i greci (27 settembre) lo ha sbloccato. Ma la vera stagione del Pipita - come da tradizione - è cominciata in concomitanza con l’inizio di ottobre. Higuain ha aperto il suo mese d’oro segnando un gol dei suoi all’Atalanta (1° ottobre) e in questi giorni di sosta sta sfruttando l’esclusione dall’Argentina per ritrovare la brillantezza dei giorni migliori e lanciarsi verso un altro autunno da record [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale di Tuttosport