Juventus, una buona notizia: Pjanic ritorna a correre

Il bosniaco spera di bruciare le tappe in vista della sfida con la Lazio. Khedira e Marchisio in gruppo dopo la sosta

TORINO - Buone notizie da Vinovo. In vista della ripresa, infatti, continuano ad arrivare segnali confortanti da un'infermeria che gradualmente è destinata a svuotarsi. La lieta novella del venerdì mattina intanto riguarda Miralem Pjanic, che a poco più di una settimana dall'infortunio muscolare rimediato nell'immediato pre-Olympiacos (una lesione di medio-lieve entità al quadricipite femorale della coscia destra) ha ricominciato a correre sul terreno dello Juventus Training Center. Primi passi verso il rientro, anche se solo nei prossimi giorni sarà possibile capire se Pjanic sia in grado o meno di bruciare le tappe in vista della sfida interna con la Lazio o magari di quella di Champions con lo Sporting di Lisbona. (...)

