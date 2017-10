Agnelli-Figc, rapporto controverso

TORINO - E capita così che l’inibito Agnelli sia uno degli ospiti d’onore del premio Ghirelli per la letteratura sul calcio, organizzato dalla Figc. Un altro passaggio del controverso rapporto fra Juventus e Federcalcio, divise da una causa milionaria, ma unite da un progetto politico che vede il presidente bianconero fra gli alleati di Tavecchio. E ancora: un rapporto nel quale la Juventus rappresenta, anche per stessa ammissione dei vertici federali, l’orgoglio del calcio italiano a livello di club (e non solo, visto che proprio Agnelli siede anche nel comitato esecutivo dell’Uefa), ma anche quello al quale la Giustizia Sportiva non perdona niente e, anzi, chiede pene esemplari, parlando apertamente di legami con la ’ndrangheta senza avere alcuna prova per dimostrarlo in dibattimento. E’ davvero uno strano rapporto quello fra la Juventus di Agnelli e la Figc. Ieri è saltato il faccia a faccia con Tavecchio, assente nella manifestazione del mattino per impegno personali (anniversario di matrimonio), ma non mancheranno occasioni, anche informali, perché i due si parlino. E poi c’è sempre l’appello del processo sportivo, a metà ottobre. Perché l’inibito Agnelli ha un’altra battaglia in vista con la Figc.

