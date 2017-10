Juventus, Paratici in missione per i nuovi Matuidi

TORINO - Ci sono i direttori sportivi da scrivania e quelli con la valigia sempre in mano: Fabio Paratici, braccio operativo di Beppe Marotta sul mercato, rientra nella seconda categoria. Il ds della Juventus sfrutta ogni sosta del campionato per seguire dal vivo un bel numero di partite, con un occhio di riguardo per le selezioni giovanili e per la Francia in particolare, con cui la Juventus vanta storicamente un gran feeling (l’esempio più recente è quello di Matuidi, subito impostosi in bianconero). Giovedì scorso Paratici è stato avvistato allo Stade de l’Aube, a Troyes.

OSSERVATI SPECIALI - Il direttore sportivo dei campioni d’Italia ha seguito il match tra l’Under 21 francese e quella del Montenegro (2-1 per i padroni di casa; reti di Terrier, Mousset e Skenderovi). Seppur i migliori talenti siano già stati promossi nella Nazionale di Didier Deschamps (Mbappé su tutti), la Francia è sempe un serbatoio ricchissimo. Gli osservati speciali della Juventus erano i due difensori Mouctar Diakhaby (Lione) e Issa Diop (Tolosa): il primo, già affrontato lo scorso anno in Champions League, è partito titolare. Mentre Diop è rimasto in panchina tutti i novanta minuti.