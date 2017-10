Calciomercato, Juventus vigile su Ghoulam

TORINO - Un potenziale parametro zero di lusso potrebbe spuntare anche in serie A: è Faouzi Ghoulam. Il 26enne terzino algerino ex Saint-Étienne ha il contratto che scade nel 2018 e il rinnovo con il Napoli resta sì molto più che possibile, però non scontato al cento per cento. Il motivo è semplice: Ghoulam è tra i primi dieci nel suo ruolo e la possibilità di ingaggiarlo gratis stuzzica quasi tutti i top club europei (Manchester United, City, Chelsea, Psg), che ovviamente non avrebbero problemi a raddoppiargli lo stipendio. La Juventus tiene le antenne dritte, pronta a muoversi in caso di eventuale divorzio tra il laterale e il club del presidente Aurelio De Laurentiis. A questo punto, con il contratto così vicino alla scadenza, può succedere di tutto.

Marotta e i parametri d'oro