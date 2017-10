Sollievo Barzagli, ansia Mandzukic. La grinta stavolta preoccupa la Juve

TORINO - Più ancora della caviglia sinistra di Mario Mandzukic, che venerdì lo ha costretto a uscire a cinque minuti dalla fine di Croazia-Finlandia, a tenere in ansia la Juventus è il cuore dell’attaccante croato. Tranquilli, nessun caso Schick, parliamo di cuore in senso metaforico: ossia come simbolo della voglia di lottare senza mai arrendersi che fa del numero 17 bianconero un giocatore speciale, adorato dai tifosi e considerato fondamentale da Massimiliano Allegri. Uno spirito combattivo indomabile che non viene certo meno quando Mandzukic indossa la maglia della Croazia, con cui vuole a tutti costi disputare il Mondiale in Russia la prossima estate: un desiderio la cui realizzazione passa attraverso la sfida di domani in casa dell’Ucraina, un vero e proprio spareggio per qualificarsi ai playoff. Il primo posto del gruppo I, infatti la Croazia lo ha visto sfumare venerdì, quando mentre l’Islanda vinceva a sorpresa in Turchia, il finlandese Soiri pareggiava al 90’ il vantaggio biancorosso, firmato proprio da Mandzukic. Così l’Islanda adesso è prima con 19 punti e domani è pronta a festeggiare contro il Kosovo, 1 punto in nove partite, mentre Croazia e Ucraina sono a 17: l’unico vantaggio per i croati è che in caso di pareggio sarebbero premiati dalla differenza reti. Una sconfitta a Kiev, però, significherebbe immediato addio al Mondiale.

MANDZUKIC KO, JUVE IN ALLARME



“TROPPO” CARATTERE - Così, da un lato il fatto che Mandzukic non abbia lasciato la Nazionale ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo bianconero, gelato dalle dichiarazioni post partita dell’ormai ex ct croato Cacic (esonerato a fine match): «Mario ha una soglia del dolore molto alta, se è uscito in quel modo credo che si tratti di un problema serio». La federazione croata, invece, ha comunicato che «lo staff medico proverà a recuperare Mandzukic per Kiev» e così il bianconero è partito per l’Ucraina assieme alla squadra e al nuovo ct Dalic, contrariamente all’interista Brozovic, out per un problema muscolare che gli farà saltare di sicuro almeno il derby di domenica. L’infortunio dell’attaccante della Juventus non dovrebbe quindi essere così serio, ma qui entra in gioco l’irriducibile voglia di lottare di Mandzukic: il rischio è che il croato pur di contribuire alla qualificazione mondiale stringa i denti oltre il dovuto e finisca con l’aggravare la propria situazione. Rischio contro il quale si possono solo incrociare le dita: senza il suo carattere, Mandzukic non sarebbe Mandzukic ed è impensabile che lo metta da parte adesso.

