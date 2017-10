Dal Brasile Allegri aspetta l’Alex Sandro doc

«Quello vero non l’abbiamo ancora visto», ha detto a Tuttosport. Contrasti, palloni intercettati e occasioni create le voci in deficit twitta

TORINO - Nel riepilogare gli infortunati bianconeri durante l’intervista con Tuttosport pubblicata lunedì, Massimiliano Allegri ha aggiunto un intruso: «A noi mancano Khedira, Höwedes, Marchisio, De Sciglio, il vero Alex Sandro...». Tranne che nella partita con il Chievo, fermato dall’influenza, il brasiliano è sempre stato disponibile e ha giocato sette partite, ma in una versione “base” e non nel consueto assetto “deluxe”. Anche un Alex Sandro “finto”, per parafrasare le parole di Allegri, rimane un interprete di primo livello del ruolo di terzino sinistro, ma il tecnico ha avvertito la mancanza del giocatore capace di rivaleggiare con Marcelo per lo status di miglior esponente del ruolo al mondo.

Nello specifico, il brasiliano è mancato un po’ in fase difensiva, indicano le statistiche di Opta. Per la precisione alla voce contrasti vinti e a quella dei palloni intercettati, mentre gli altri dati sono in linea. Nello scorso campionato la media di contrasti vinti di Alex Sandro era di 1,59 a partita (la media nel suo ruolo era di 1,16), mentre in queste prime giornate è stata di 1 a partita, come la media generale del ruolo. E’ scesa invece da 2,11 a 1,25 a partita la media dei palloni intercettati (quella del ruolo è passata da 1,67 a 1,35).

