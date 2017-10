Milinkovic-Savic, ecco chi è il gigante serbo della Lazio che piace alla Juve

1 di 5 Successiva

ROMA -E' il giocatore più corteggiato della Lazio, che nel prossimo mercato dovrà resistere agli assalti delle big. Sergej Milinkovic-Savic ha tutto per essere ormai considerato un vero e proprio top player. Il centrocampista serbo, 22 anni, punta ai prossimi Mondiali di Russia 2018, nonostante la mancata convocazione nelle ultime sfide decisive della Serbia, nazionale con cui non ha ancora fatto l'esordio in partite ufficiali. Il serbo è arrivato in serie A nella stagione 2015-2016 dopo una stagione al Genk (24 presenze e 5 reti). E' alla sua terza stagione in biancoceleste. Conosciamolo meglio da un punto di vista tecnico.